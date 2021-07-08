Плановый ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь

Планировалось начать ремонт 24 июля.

Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, который должен был начаться 24 июля, будет перенесен на сентябрь. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает zakon.kz.

Данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенне-полевых работ, - пояснили в министерстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!