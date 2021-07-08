Казахстанцы смогут застраховать свое авто в спецЦОНах

Новую услугу запустили в спецЦОНах Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Автострахование запустили в специализированных центрах обслуживания населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает zakon.kz.

В июне 2021 года в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте госкорпорацией "Правительство для граждан" стартовал пилотный проект по оказанию услуг страхования автовладельцам. Оформляя перерегистрацию авто, клиент может тут же купить страховой полис. Больше нет необходимости занимать очередь у других окон или оформлять полис страхования у так называемых "помогаек". госкорпорация "Правительство для граждан"

О новой услуге на брифинге в СЦК рассказал первый заместитель председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Страхование автовладельцев операторами спецЦОНа поможет решить задачи, связанные с жалобами клиентов на так называемых "помогаек", которые обычно дежурят у спецЦОНов и предлагают свои услуги клиентам. Если пилотный проект пройдет успешно, мы внедрим услугу по страхованию и в других спецЦОНах страны, - отметил он.

В госкорпорации добавили, что клиентам после перерегистрации автомобиля предлагается выбрать страховую организацию, информационные системы которых уже интегрированы между собой.

На данный момент уже действует договоренность со страховой компанией "Евразия". С момента запуска пилотного проекта было заключено более 300 договоров гражданско-правовой ответственности. госкорпорация "Правительство для граждан"

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