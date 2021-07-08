Лукашенко: Мы не встанем на колени

Стране есть чем ответить - президент.

Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, сообщает zakon.kz.

Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим, - заявил глава Беларуси на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений.

Он уточнил, что стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах.

Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе, - заявил белорусский лидер.

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