Получить ЭЦП станет проще в Казахстане

Облачное ЭЦП будет доступно по биометрическим данным, но сама система не будет файловой, а ЭЦП будет храниться на удаленных серверах.

Проект облачной электронной цифровой подписи (ЭЦП) упростит процесс получения данной услуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает корреспондент zakon.kz.

В первую очередь мы по-прежнему видим, что большинство людей предпочитают обращаться за услугами в ЦОНы. Анализ услуг показал, что лишь шесть услуг охватывают 75% обращений услугополучателей. Только за 2020 года 4,8 млн граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО "НИТ" прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн, - сообщил он на брифинге в СЦК.

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Он напомнил, что с осени 2020 года в мобильном приложении eGov запустили авторизацию и регистрацию посредством биометрических данных.

По его словам, облачное ЭЦП будет доступно по биометрическим данным, но сама система не будет файловой, а ЭЦП будет храниться на удаленных серверах.

И по биометрической идентификации данное ЭЦП будет вызываться и не обязательно постоянно с собой в удостоверении или на флешке, не на компьютере с собой таскать это ЭЦП. То есть люди же теряют флешки, приходят постоянно за обновлением ЭЦП к нам в ЦОНы. В случае в облачным ЭЦП - все это будет храниться в удаленном сервере, и люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать это ЭЦП и подписывать документы. Ожидаем, что до конца года это будет масштабировано в платформе eGov. Эти занимаются АО "НИТ", которые ответственны за данный портал. Суйениш Абдильдин

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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