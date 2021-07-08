Сколько грантов выделено для поступления в магистратуру и докторантуру

Так, на докторантуру в 2021-2022 учебном году выделено 1890 образовательных грантов.

Более 13 тысяч грантов выделено для поступления в магистратуру и более 1800 для поступления в докторантуру в 2021-2022 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба МОН РК, передает zakon.kz.

Образовательные гранты распределены в соответствии с данными Министерства труда и социальной защиты населения РК и информацией работодателей о потребностях в кадрах. На обучение в магистратуре большее количество грантов предусмотрено для педагогических специальностей – 3642. На инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли выделено 3429 грантов, на естественные науки, математика и статистика – 1278, информационно-коммуникационные технологии – 1233, сельское хозяйство и биоресурсы – 527.МОН РК

Регистрация желающих сдать комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартовала 18 июня и продлится до 15 июля. Сдача экзаменов начнется 20 июля.

Для комфорта абитуриентов мы изменили систему подачи апелляции в случае несогласия с результатами тестирования. Она проходит в электронном формате. И теперь абитуриент может сразу же подать заявление на апелляцию, в течение 30 минут после завершения тестирования, – сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

На докторантуру в 2021-2022 учебном году выделено 1890 образовательных грантов. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли – 446, педагогические науки – 370, естественные науки, математика и статистика – 292, искусство и гуманитарные науки – 205.

Прием заявлений в докторантуру также стартовал. Вступительный экзамен впервые будет проходить в электронном формате на базе центров тестирования.

Такой формат был внедрен в прошлом году во время сдачи вступительных экзаменов в магистратуру. Он направлен на обеспечение академической честности и прозрачности процедуры сдачи экзамена. Эта практика положительно проявила себя и во время проведения Единого национального тестирования, поскольку каждый компьютер оснащен видеокамерой. Это позволяет наблюдать за каждым абитуриентом и обеспечивать тем самым транспарентность процедуры сдачи экзамена и всего приема в целом, – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Как отмечается, полный список образовательных грантов на 2021-2022 учебный год находится в открытом доступе.

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