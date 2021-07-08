Сельчанка пыталась сжечь себя и детей после убийства золовки

Трагедия произошла в поселке Каргалы.

Жительница Алматинской области убила золовку и пыталась сжечь себя и своих детей, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 6 июля в поселке Каргалы.

После убийства женщина облила комнаты бензином и подожгла дом.

27-летний сосед, проснувшись ночью, увидел, что рядом горит дом и бросился на помощь. Мужчина спас из пожара трех малолетних детей и женщину, - отметили в ведомстве.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила труп 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Стражи порядка заподозрили в убийстве и поджоге спасенную 29-летнюю мать несовершеннолетних детей. После она призналась в убийстве золовки и поджоге дома, заявив, что хотела сгореть вместе с детьми. Действия подозреваемой квалифицированы по ст. 99 ч. 3; 202 ч. 2 УК РК. На период досудебного расследования она заключена под стражу, - добавили в пресс-службе.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

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