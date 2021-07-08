Детям из многодетных и неполных семей впервые выделили квоты на образование

Эта мера поддержки предусмотрена впервые в соответствии с поручением Президента.

При распределении образовательных грантов в 2021-2022 учебном году Министерство образования и науки выделило квоты для социально уязвимых слоев населения, сообщает zakon.kz.

Как отметили в министерстве, эта мера поддержки предусмотрена впервые в соответствии с поручением Президента.

Теперь дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше шансов для получения гранта.

Министерство образования и науки в связи в поручением Президента провело работу для того, чтобы дети из социально уязвимых слоев имели больше возможностей для того, чтобы обучиться за счет государства. Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов. Отмечу, что при этом их результаты сдачи ЕНТ должны соответствовать пороговому баллу. вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Кроме того, льготные гранты получат дети-сироты и представители этнической диаспоры.

Таким образом, абитуриенты из социально уязвимых категорий граждан имеют преимущество при присуждении образовательных грантов. К примеру, если на педагогические специальности выделено почти 8 тысяч образовательных грантов, из них 1063 гранта предусмотрены для льготных категорий граждан, - отметили в МОН.

В ведомстве напомнили, что на третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть в системе распределения грантов больший социальный компонент и акцентировать внимание не только на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе.

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