Полковника Погранслужбы осудили на три года за мошенничество

Кошаметов уверял, что деньги ему необходимы для вложения в бизнес и обещал вернуть взятые в долг средства с прибылью.

Начальник отдела боевой подготовки и применения резервов департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области Ардак Кошаметов, как следует из материалов уголовного дела, решил провернуть финансовую аферу, занимая деньги под проценты у гражданки К. При этом действовал не в открытую, а через свою знакомую. Она же брала для Кошаметова различные суммы, которые он на первых порах возвращал вовремя и без проволочек, сообщает zakon.kz.

Все это он делал, чтобы вызвать доверие у женщины. Когда понял, что достиг этого порога, попросил свою знакомую занять для него у К. 150 тысяч тенге на один месяц. Но уже данную сумму он в срок не вернул, – рассказал старший прокурор Военной прокуратуры Костанайского гарнизона Рауан Тугуров. – Напротив, вместо этого под различными предлогами и отговорками он продолжал вводить в заблуждение ростовщицу, получая от нее все более крупные займы.

К октябрю 2016 года общая сумма составила более трех миллионов тенге. Кошаметов уверял, что деньги ему необходимы для вложения в бизнес и обещал вернуть взятые в долг средства с прибылью. Но своих кровных денег потерпевшая так и не дождалась, пишет издание "Наш Костанай".

В ходе следствия Ардак Кошаметов вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что он действительно занимал деньги, но не у потерпевшей, а у своей знакомой, которой в октябре 2017 года вернул весь долг. Более того, полковник настаивал, что потерпевшую не знает и виделся с ней только один раз. Но, несмотря на это, вина Кошаметова в суде была доказана полностью.

Военный суд квалифицировал действия ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере".

Признав последнего виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также Ардак Кошаметов был лишен воинского звания – полковник.

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