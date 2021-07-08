Родные пропавшего без вести алматинца просят о помощи

Даниль Галимбаев ушел из дома 27 июня 2021 года, и до сих пор не вернулся.

Родственники 39-летнего Даниля Галимбаева обратились в редакцию zakon.kz за помощью в его поиске. 27 июня 2021 года, около 13:00 мужчина ушел из дома по улице Ладушкина (Медеуский район) в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

По словам родных Даниля Галимбаева, на кадрах видео, полученного с камер видеофиксации, видно, что он сел в автобус 12-го маршрута и уехал в сторону Медео. Выйдя из автобуса на остановке "Родник", мужчина направился в сторону санатория "Просвещенец".

- Мы предполагаем, что он просто решил прогуляться, потому что ушел из дома налегке. Отношения с супругой у него были прекрасные, он ни с кем не ругался. Но в последнее время брат был в подавленном состоянии из-за проблем со здоровьем. Поиски идут уже более десяти дней. В них задействованы спасатели РОСО, мы сами каждый день выезжаем в горы и обращаемся к волонтерам, - рассказывает сестра Даниля - Мадина.

Приметы Даниля Галимбаева: рост 190-195 см, плотного телосложения, волосы кудрявые, светлорусые, глаза зеленые, на носу шрам. Был одет в футболку серого цвета, черные брюки, черно-серые кроссовки, на голове бейсболка белого цвета, при себе имел черно-серый рюкзак с синей ветровкой.

Владеющим какой-либо информацией о местонахождения Галимбаева Даниля Шамильевича просьба связаться с отделением розыска УП Медеуского района г. Алматы, по номерам: 254-48-02, 254-48-40, +7 775 451 90 14, или 102. Либо обратиться к родным пропавшего по номерам: +7 708 570 38 95 (Татьяна), +7 705 653 67 76 (Мадина).

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