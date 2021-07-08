Будут ли ревакцинировать казахстанцев против коронавируса

На сегодняшний день в Минздрав не поступали официальные рекомендации относительно проведения ревакцинации против КВИ.

Мировые ученые занимаются вопросом ревакцинации. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос ревакцинации - на сегодняшний день в МЗ не поступали официальные рекомендации относительно проведения ревакцинации против КВИ, так как нет четких позиций касательно интервала, вида вакцины, кратности. И рекомендации эти могут быть доступны с появлением новых данных. Сегодня мировые ученые этим вопросом занимаются, - сказал он на брифинге.

По его словам, на сегодня использовано порядка 6,3 млн доз вакцины. Из них первым компонентом привито 4 млн 20 тыс. человек (более 40% от подлежащего вакцинации населения), вторым компонентом - 2 млн 283 тыс. человек.

Марат Шоранов добавил, что в прививочных пунктах на сегодня имеется достаточное количество доз вакцины, а это порядка 770 тыс. доз первого компонента и 400 тыс. доз второго компонента.

Необходимо отметить нарастающие темпы вакцинации в последние недели. На сегодняшний день по республике ежесуточно прививаются в среднем от 80 до 100 тыс. человек. Например, только вчера (7 июля. - Прим. ред.) первым компонентом вакцинировано 113 тыс. человек, вторым - 48 тыс. Итого - 161 тыс. человек за один день. При сохранении этих темпов, даже при темпах в 60-80 тыс. человек ежедневно, мы сможем прививать порядка 2 млн человек в месяц, - отметил первый вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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