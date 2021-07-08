Главврач алматинской клиники: Альтернативы вакцинации пока еще нет

В борьбе с КВИ вакцинация во всем мире признана самым эффективным способом.

Главный врач алматинской городской клинической больницы №7 Манас Рамазанов рассказал порталу zakon.kz, как работает инфекционное отделение, где спасают жизни людей, у которых помимо COVID-19 имеются сопутствующие заболевания.

ГКБ № 7 – крупнейшее многопрофильное медучреждение Алматы. Круглосуточно сюда обращаются до трехсот пациентов с различными заболеваниями, травмами и другими состояниями, требующих медицинского вмешательства. С марта прошлого года в клинике начало работать инфекционное отделение.

В 2020 году, когда началась мировая пандемия, многие медицинские учреждения Алматы были перепрофилированы под прием больных с коронавирусной инфекцией. Медучреждения, оказывавшие многопрофильную помощь, были переведены в разряд ковидных: Центральная городская клиническая больница, БСНП, городской кардиоцентр, ГКБ №1. В связи с этим всю основную нагрузку по экстренным пациентам несли две крупные клиники – наша седьмая больница и ГКБ №4. Но большую часть пациентов принимали мы, – рассказывает Манас Рамазанов.

В прошлом году, в пик заболеваемости КВИ, в ГКБ №7работало шесть инфекционных отделений. Сейчас в клинике функционирует одно инфекционное отделение.

В инфекционном отделении ГКБ №7 пациенты получают лечение и от основного заболевания, и от КВИ. Здесь лежат больные коронавирусом с осложнениями сахарного диабета, с почечной недостаточностью, пациенты получающие лечение гемодиализом, с инфарктами, инсультами, гинекологическими осложнениями, различными травмами и другими диагнозами, при которых необходимо хирургическое вмешательство. Эта категория пациентов более тяжелая. Из-за сопутствующих заболеваний подход к их лечению от КВИ индивидуален.

Помимо инфекционистов в отделении работают профильные врачи: хирурги, травматологи, невропатологи, специалисты по гемодиализу.

После несложных хирургических операций, например, удаление аппендицита, пациентов с коронавирусом перевозят долечиваться в модульные инфекционные клиники. Либо наоборот: если пациент попал в ковидный госпиталь, и у него обнаружилась проблема с сердцем или почками, его перенаправляют в ГКБ №7.

Манас Рамазанов отмечает, что в борьбе с пандемией Министерством здравоохранения и акиматом Алматы были проведены мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.

В доковидный период у нас в клинике было 125 кислородных точек, а на сегодняшний день каждое койко-место, а их 828, оснащено системой сжатых газов. Установлена кислородная станция, оборудованы утилизационные помещения. Закуплены новые аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной дыхательной поддержки и другое оборудование, современные функциональные кровати, медикаменты и расходные материалы, - говорит главный врач ГКБ № 7.

На данный момент дефицита в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты в больнице нет.

Персонал наш обучен, проведены необходимые тренинги по работе с современными видами оборудования. Все схемы лечения согласованы с Минздравом, по сложным случаям проводятся консилиумы врачей. Лечение ведется строго в соответствии с протоколами, разработанными и утвержденными министерством, - подчеркивает Манас Рамазанов.

К инфекционному отделению "семерки" предъявляются абсолютно все требования, что и к любому другому модульному инфекционному госпиталю для лечения коронавируса. Здесь есть "чистая", "грязная", "шлюзовая" зоны. Весь медперсонал, включая мобильную группу, которая обслуживает людей на дому, бригады скорой помощи, выезжающие к пациентам по IV категории, сотрудников фильтра и приемного отделения, полностью экипированы в СИЗы и другие средства защиты. Все виды хирургических операций больным КВИ хирурги производят также в СИЗах.

На сегодня 98% персонала клиники полностью провакцинированы. Исключение составляют сотрудники, у которых имеется медицинский отвод. Но если у кого-то из врачей или среднего или младшего медперсонала есть медотвод от прививки, к работе в инфекционном отделении он не допускается.

Манас Рамазанов рассказывает, что количество коек в больнице всегда колеблется в зависимости от волн заболеваемости. Сейчас Алматы переживает уже четвертую волну коронавирусной инфекции, и количество инфекционных коек в ГКБ №7 может возрасти с тридцати до трехсот.

Количество сотрудников зависит от количества коек. Если в отделении тридцать коек, то там находится один медсестринский пост. Если количество коек увеличивается до 40-60, мы устанавливаем второй пост, а это уже дополнительные ставки медперсонала.

С учетом имеющихся сейчас надбавок для работающих с инфицированными пациентами, заработная плата медперсонала может составлять от 212 тысяч до 850 тысяч тенге, в зависимости от квалификации и отработанных часов. Общие суммы выплат с надбавками, которые выплачивают сотрудникам, работающим в инфекционном режиме, составляют от 32 млн до 70 млн тенге в месяц.

К сожалению, сотрудники наши тоже болели КВИ. Кто-то лежал в стационаре, кто-то получал лечение на дому. Летальных исходов среди наших медработников, к счастью, не было. Я и сам переболел, было поражено 40% легких. В этом году случаи заражения медперсонала намного сократились.

В настоящее время в инфекционном отделении "семерки" в среднем находится от десяти до пятнадцати пациентов. Но клиника готова к тому, что их число может в любой момент увеличиться. Если в среднем в сутки в ГКБ №7 обращаются до трехсот человек, то в период увеличения нагрузки их может быть около пятисот. Так как клиника географически находится на окраине города, сюда обращаются и жители Алматинской области.

К сожалению, люди умирают. Но сравнивать нас с другими инфекционными больницами нельзя. Летальность у нас другая. Основной причиной смерти наших пациентов является не коронавирус, а сопутствующие заболевания. Человек, больной ковидом, может умереть и от осложнения, находясь на диализе, от тяжелой травмы, несовместимой с жизнью, от инсульта или инфаркта. Когда была сложная эпидемиологическая ситуация, у нас за месяц проходило до 1 600 пациентов с КВИ. Не стану скрывать, летальность была высокая – порядка 15%. Сейчас она, конечно, снизилась и не превышает 3%. В основном люди выздоравливают и возвращаются домой.

Главный врач объясняет, что стопроцентное поражение легких – это еще не смерть. Не всегда степень поражения легких пропорциональна количеству летальных исходов. Бывает, что больные с относительно небольшим поражением легких могут умереть, или наоборот, легкие поражены сильно, а пациент выздоравливает. Все зависит от сопутствующих заболеваний, от возраста, от склонности к тромбозам, от переносимости того или иного препарата, наличия вредных привычек.

При соблюдении необходимых рекомендаций врачей, своевременной сдачи анализов, самодисциплины, реабилитационных мероприятий, таких как: дыхательная гимнастика, прием правильно подобранных препаратов, облегченных условий труда, – легкие восстанавливаются.

Однако КВИ поражает не только легочную ткань, но и сосудистую систему, вызывая тромбозы как мелких, так и крупных артерий. Есть органы-мишени: головной мозг, сердце, почки, печень. Пациент, перенесший коронавирус, может поступить в больницу с теми заболеваниями, которых раньше у него не было, или он не знал об их наличии: миокардит, патологии печени и ЦНС, сахарный диабет, гипертония.

Постковидные состояния – это еще одна проблема. Важно, чтобы пациент, перенесший заболевание, не просто вышел из больницы, а вернулся к своему прежнему образу жизни, к работе.

Несмотря на то, что инфекция мало изучена, даже за эти 1,5 года относительно накопленного опыта, всеми странами безоговорочно вакцинация признана самым эффективным способом в борьбе с КВИ. Альтернативы вакцинации пока еще нет. И все мероприятия против вакцинации: вбросы в СМИ и соцсети по поводу чипирования и массовых смертей после прививки, – считаю необоснованными.

Манас Рамазанов напоминает, что многие заболевания, такие как чума, оспа, дифтерия, полиомиелит, врачи научились контролировать с помощью вакцин. В Казахстане сейчас существует несколько видов препаратов для вакцинации от COVID-19, и здесь право выбора за гражданами, какую вакцину использовать.

Противники вакцинации ссылаются на то, что нарушается их личное пространство, что им не оставляют право выбора. Я согласен, если человек сидит дома, не имеет ни с кем контакта, не посещает общественные места, он может отказаться от прививки. Но если вы работаете в коллективе, пользуетесь общественным транспортом, посещаете те же магазины – это уже не ваше личное пространство, а ответственность не только за собственное здоровье, но и за здоровье и жизнь ваших родных, вашего окружения и так далее.

Алена Мирошниченко

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