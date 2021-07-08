Сколько человек заболели COVID-19 в Казахстане после вакцинации

Количество заражений КВИ после вакцинации озвучили в Минздраве.

Более 2,2 тыс. человек заразились коронавирусом после получения вакцины от этого заболевания. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308, после второго компонента - 904, - сообщила она на брифинге.

По ее данным, в разрезе вакцин: после "Спутник V" заразились КВИ 2024 человека (1190 - после первого компонента и 834 - после второго), QazVac - 40 человек (21 - после первого компонента и 19 - после второго).

Hayat-Vax 140 - 89 и 51, Coronavac - шесть человек после первой дозы. На сегодня привитых около 4 млн человек. В сравнении, число заболевших от числа привитых составляет 0,05%, - уточнила Есмагамбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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