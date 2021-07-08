Утверждена новая категория стажировок по "Болашаку"

В настоящее время обучение в рамках программы "Болашак" проходят 612 стипендиатов.

Под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Программа "Болашак" - это прорывной проект Независимого Казахстана, направленный на развитие человеческого капитала и повышение конкурентоспособности нации. Благодаря обучению и стажировкам за рубежом свыше 11 тыс. казахстанцев получили возможность повысить свой профессиональный уровень и навыки. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, мы продолжаем обучение сотрудников и специалистов в лучших университетах и научных центрах мира. Крымбек Кушербаев

Решением комиссии международная стипендия "Болашак" присуждена 113 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

Комиссия утвердила новую категорию стажировок в рамках программы "Болашак". Теперь по этой программе могут стажироваться работники в сфере культуры и спорта.

В настоящее время обучение в рамках программы "Болашак" проходят 612 стипендиатов, из них 551 находятся в 19 странах, 61 обучаются дистанционно, находясь на территории Казахстана.

Кроме того, 421 стипендиат ожидает размещения и направления на академическое обучение, стажировку.

По итогам заседания госсекретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак", в том числе по совершенствованию правил отбора претендентов, содействию отечественным ученым в организации научных стажировок в ведущих научно-исследовательских институтах и научных организациях.

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