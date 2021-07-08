Выбитый глаз, 12 пулевых ранений - подробности убийства президента Гаити

Охранники не пострадали.

В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, тело президента обнаружили в "плачевном состоянии": пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, левая нога была сломана, отсутствовал левый глаз.

Стоит отметить, что никто из сотрудников личной охраны главы государства не пострадал.

Дом был в полном беспорядке, в зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия, - говорится в публикации.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Убитому было 53 года. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года.

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