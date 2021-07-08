Жара до 39 градусов - какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Согласно прогнозу, ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.

Прогноз погоды на 9-11 июля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

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Нур-Султан

9 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 тепла.

10 июля - облачно, дождь, временами сильный. Временами гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 18-20 тепла.

11 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.

Алматы

9 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 36-38 тепла.

10 июля - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 34-36 тепла.

11 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 31-33 тепла.

Шымкент

9 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 37-39 тепла.

10 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 33-35 тепла.

11 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.

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