В Нур-Султане снова ужесточат карантин

В столице приостановят работу ряда объектов.

В Нур-Султане приостановят работу ряда объектов - готовится новое постановление санврача, сообщает zakon.kz.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане в четвертый раз ужесточат карантин. Готовится новое постановление государственного санврача города с дополнительными карантинными ограничениями. Мониторинговые группы по соблюдению карантинных мер продолжают работать в усиленном режиме. В том числе, усилен контроль по качественной работе объектов, включенных в проект Ashyq. акимат Нур-Султана

Таким образом, будет запрещена работа закрытых пляжей и аквапарков, в том числе в части функционирования бассейнов, городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе, прогулочных судоходных средств (теплоходы, катера, лодки, катамараны, водные мотоциклы и т.п.), кинотеатров.

Учитывая, что ночным клубам не разрешено работать в рамках проекта Ashyq, деятельность ночных клубов также остается под запретом.

Работа летников, которые работают без Ashyq, в выходные дни будет приостановлена.

Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию.

Кроме того, будет сокращено время работы для объектов общественного питания (которые работают без проекта Ashyq) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в будние дни с 07:00 до 20:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние дни с 07:00 до 22:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, планируется установить режим работы внутри помещения в будние дни с 07:00 до 22:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00.

В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества - работа данных объектов будет остановлена.

Для того, чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%. На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 270 тыс. человек. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. акимат Нур-Султана

Читайте также: В Минздраве заявили о необходимости дополнительных коек для больниц Нур-Султана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!