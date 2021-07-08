УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Англия - Дания

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Причиной разбирательства стал инцидент с болельщиком, который светил лазерной указкой в голкипера во время пенальти по воротам Дании.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное производство против сборной Англии после победы над командой Дании, передает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Причиной разбирательства стал инцидент с болельщиком, который светил лазерной указкой в голкипера во время пенальти по воротам Дании.
Кроме того, у болельщиков и футболистов Дании вызвал вопросы сам факт присуждения пенальти.
Встреча прошла 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой англичан в дополнительное время со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн, который сыграл на добивании после не реализованного им пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил голкипер датской команды Каспер Шмейхель.
Отмечается, что соответствующий орган рассмотрит дело в ближайшее время.
Сборная Англии в финале чемпионата Европы сыграет с командой Италии, встреча пройдет 11 июля в Лондоне.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!