УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Англия - Дания

Причиной разбирательства стал инцидент с болельщиком, который светил лазерной указкой в голкипера во время пенальти по воротам Дании.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное производство против сборной Англии после победы над командой Дании, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной разбирательства стал инцидент с болельщиком, который светил лазерной указкой в голкипера во время пенальти по воротам Дании.

Кроме того, у болельщиков и футболистов Дании вызвал вопросы сам факт присуждения пенальти.

Встреча прошла 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой англичан в дополнительное время со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн, который сыграл на добивании после не реализованного им пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил голкипер датской команды Каспер Шмейхель.

Отмечается, что соответствующий орган рассмотрит дело в ближайшее время.

Сборная Англии в финале чемпионата Европы сыграет с командой Италии, встреча пройдет 11 июля в Лондоне.

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