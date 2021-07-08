Фейк о "дельта-штамме" рассылают в Сети

В Сети распространяется информация о том, что в Великобритании среди вакцинированных статистика смертности от коронавируса, вызванного "дельта-штаммом", выше.

Информация о том, что от "дельта-штамма" смертность среди вакцинированных выше - неправда, передает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

В Сети распространяется информация о том, что в Великобритании среди вакцинированных статистика смертности от коронавируса, вызванного "дельта-штаммом", выше. Антипрививочники связывают это с антителозависимым усилением инфекции (ADE, antibody-dependent enhancement), - говорится в сообщении.

Авторы сообщения в качестве доказательства ссылаются на еженедельные сводки британского Минздрава.

Но, по данным на 18 июня (дата, которая указана в сообщении), в стране скончались 73 пациента, зараженных "дельта-штаммом". Из них 34 человека (46,5% от общего числа) не были вакцинированы. И 26 человек были привиты, что составило 35,6%. Следовательно, говорить, что смертность среди привитых выше, нельзя, - отмечается в сообщении.

Как сообщается, стоит учитывать, что вакцинированный человек может заразиться в тот период, когда иммунитет еще не сформировался.

В среднем на формирование иммунитета после вакцинации требуется 21 день. Именно поэтому привитым также рекомендуют соблюдать все санитарные меры.

По данным на 25 июня, в Англии зарегистрировали более 92 тыс. случаев заражения "дельта-штаммом", среди которых большая часть - пациенты моложе 50 лет. Более половины заболевших (53 822 случая) не прошли вакцинацию.

Теперь перейдем к антителозависимому усилению инфекции (ADE), которое, по мнению автора сообщения, является причиной смертности среди вакцинированных.

Антителозависимое усиление возникает, когда антитела, образующиеся при иммунном ответе, распознают и связываются с патогеном. Предотвратить заражение они не могут, вместо этого помогают патогену попасть в клетки организма.

ADE - это хорошо известный ученым механизм, который впервые был описан у пациентов с лихорадкой денге. Но на сегодняшний день во время клинических испытаний вакцин от COVID-19 не было зарегистрировано ни одного случая возникновения антителозависимого усиления инфекции. Данные испытаний не показали более тяжелого заболевания у вакцинированных участников в сравнении с теми, кто получил плацебо.

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