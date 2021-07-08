В Шымкенте кастрировали трех педофилов

По словам одного из осужденных, после процедуры сильно ухудшилось здоровье.

К троим заключенным в одной из колоний строго режима Шымкента применили химическую кастрацию, сообщает zakon.kz.

По словам осужденных, после уколов ухудшилось не только половое влечение, но и здоровье, передает Otyrar.kz.

Марату (имя изменено) сидеть еще 15 лет. В пьяном виде он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Он уже прошел две процедуры. Говорит, что сильно пошатнулось здоровье.

Я не знаю, уже, суд вынес решение 15 лет строгого режима. Еще и кастрацию дали. У меня в деле написано, что попытка была насилия, но что теперь делать? Со стороны мужского здоровья уже все плохо, мне же нужна половая жизнь, а там все уже не работает. Зачем мне кастрацию ставить? Да, я виноват, не отрицаю, но как быть? Я тоже хочу дальше жить! У меня семья и дети!

В колонии строго режима ИЧ-167/3 больше сотни осужденных по 124 статье "развращение малолетних". Троим уже применили химическую кастрацию, с ними работают психологи и врачи медсанчасти.

К троим осужденным уже применили кастрацию. Дальше тем, кому назначена кастрация будут вводить инъекцию по плану. заместитель начальника ИЧ 167/2 Магжан Есимбек

Больше 30 человек, осужденных за педофилию, выйдут на свободу до конца 2021 года. При этом к ним не применят химическую кастрацию, поскольку все они получили срок до того, как этот закон вступил в силу в Казахстане.

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