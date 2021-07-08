Грузовик загорелся близ Шымбулака

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы близ Шымбулака загорелся грузовик, сообщает zakon.kz.

8 июля в 18:39 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании автомобиля в Медеуский район - в сторону Шымбулака, поворот Горельник. По прибытии, обнаружено горение автомашины Ford Transit, перевозившего твердые бытовые отходы. Незамедлительно на тушение загоревшейся машины подавалась пена, что позволило предотвратить загорание бензина и дальнейшего взрыва. Пожар ликвидирован в 19:00. пресс-служба ДЧС Алматы

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

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