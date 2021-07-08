Глава региона подчеркнула, что Ассамблея народа Казахстана играет важнейшую роль в развитии страны и поставила ряд задач на предстоящий период.

Сегодня, 8 июля под председательством акима области, председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Гульшары Абдыкаликовой состоялась ХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана Кызылординской области на тему "30 лет единства и мира", сообщает zakon.kz.

На повестке дня были рассмотрены два вопроса. В частности, обсуждение задач Кызылординской областной Ассамблеи народа Казахстана по итогам ХХІХ сессии Ассамблеи народа Казахстана, назначение нового заместителя председателя областной Ассамблеи народа Казахстана на общественных началах.

В сессии приняли участие члены Кызылординской областной Ассамблеи народа Казахстана, депутаты областного маслихата, аким города Кызылорды и через онлайн связь акимы районов, руководители этнокультурных объединений, неправительственных организаций, руководители структур областной Ассамблеи.

Глава региона подчеркнула, что Ассамблея народа Казахстана играет важнейшую роль в развитии страны и поставила ряд задач на предстоящий период.

В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Независимость - это, прежде всего, дань нашей общей истории, твердая вера в лучшее будущее. Благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева мы сформировали сильное государство с устойчивой политической системой, сильным экономическим потенциалом, международным авторитетом. В условиях пандемии, охватившей мир в 2020 году, наш народ на пути к преодолению эпидемии показал единство и сплоченность. Члены областной Ассамблеи приняли активное участие в этом деле и оказали большую поддержку. В этой связи особое значение имеют слова Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева: "Построение подлинной Независимости – это каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика". В становлении государства особую роль сыграла Ассамблея народа Казахстана, действующая на освнове принципов единства, согласия и взаимной поддержки. На сегодняшний день на земле Сыра проживают представители 35 этносов. В этой связи необходимо принять меры по продвижению принципов казахстанского патриотизма, гражданского равноправия, объединяющей роли государственного языка, единства во всем многообразии, устойчивой модернизации нации. Необходимо вовлечь членов этнокультурных объединений в работу региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, провести мониторинг этносоциальных процессов и выработать предложения по их решению путем анализа проявлений с высокой вероятностью нарушения общественного согласия. Важно организовать мероприятия нового формата стимулирования предпринимателей и меценатов, занимающихся благотворительностью и развития благотворительности. Гульшара Абдыкаликова

Кроме того, аким области поручила в целях активизации работы молодежного движения "Жаңғыру жолы" осуществить комплекс совместных мероприятий с региональными молодежными организациями и использовать Советы матерей и Общественного согласия областной Ассамблеи в качестве площадки для межэтнических контактов. Подчеркнула необходимость усиления работы Домов дружбы как центров межэтнического общения, благотворительности, волонтерства и изучения государственного языка.

Модератор заседания заместитель акима Кызылординской области, заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Серик Ахмет предоставил слово члену Ассамблеи народа Казахстана, секретарю областного маслихата Наурызбаю Байкадамову, заместителю председателя областной Ассамблеи народа Казахстана, руководителю немецкого этнокультурного объединения Ирине Шек, руководителю Волонтерского центра при Ассамблее народа Казахстана Ильдару Гафурову, главному врачу Областного перинатального центра Олегу Ким и члену областной Ассамблеи народа Казахстана, депутату областного маслихата Дильфуре Байрахтаровой.

Как председатель областной ассамблеи народа Казахстана, глава региона Гульшара Абдыкаликова по рекомендации Совета областной ассамблеи в соответствии с принципом ротации назначила на должность заместителя председателя на общественных началах Ирину Шек. Также выразила благодарность за хорошую работу ранее занимавшему эту должность Ильдару Гафурову.

Подводя итоги ХХІІІ сессии областной Ассамблеи, глава региона, председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила, что перед нами есть великие дела, которые должны быть выполнены для нации на пути к совершенному будущему, к светлому будущему. Вместе с тем, она подчеркнула, что областная Ассамблея занимает особое место в сохранении стабильности страны, пропаганде вакцинации в связи с усилением эпидемии, призыве жителей к единству в засушливый период.

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