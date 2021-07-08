В смерти майора родные обвиняют руководство департамента полиции

"Если со мной что-то произойдет". Эти слова заставили сильно усомниться в самоубийстве офицера родственников.

Родные погибшего майора полиции в Павлодарской области не верят, что он мог наложить на себя руки. Они обратились к Президенту страны и просят, чтобы Касым-Жомарт Токаев лично взял на контроль дело о смерти Аспандияра Айтказина, сообщает zakon.kz.

Основная версия трагедии - суицид, но в этой истории много темных пятен, передает Первый канал "Евразия".

Сорокалетнего Аспандияра Айтказина похоронили 8 июля. Его нашли повешенным в гараже отдела полиции города Аксу 5 июля. Майор занимал пост заместителя начальника в этом же отделе, однако во всех официальных сводках он обозначен как сельский участковый. Родные уверены: Аспандияра перед смертью заставили написать рапорт о своем переводе. Участковым, заверяет семья, он не работал ни дня.

С начала 2021 года мой супруг подвергался угрозам и унижениям со стороны вышестоящего начальства отдела полиции города Аксу, а также руководства и замначальника Департамента полиции Павлодарской области. Прошу вас взять расследование данного дела на личный контроль. супруга погибшего Мейрамгуль Айтказина

Родные майора обратились к главе государства. Они сомневаются, что виновные в гибели офицера понесут наказание. В семье полицейского утверждают, что следователи изъяли телефон с предсмертным обращением Аспандияра Айтказина.

Я сама при них вскрыла данный телефон, ввела пароль и видела там видео, где Аспандияр, попросив у всех прощения, сказал, что если со мною что-то произойдет, то в этом прошу обвинять подполковника полиции ОКП Капарова Балгабая. Нам не дали сделать копию видео, и я боюсь, что это видео будет уничтожено. родственница погибшего Асемгуль Смагулова

"Если со мной что-то произойдет". Эти слова заставили сильно усомниться в самоубийстве офицера родственников. Они уверены: не мог Аспандияр по своей воле оставить троих детей сиротами. Это уже четвертый случай суицида в рядах павлодарской полиции. Последний произошел в мае, когда старший следователь Железинского ОВД выстрелил себе в плечо в здании районной прокуратуры. Двух прокуроров уволили. Но ни по одному из дел, открытых по статье "Доведение до самоубийства", к уголовной ответственности никто не привлечен. В областном Департаменте полиции от комментариев СМИ отказались. Первый канал "Евразия" отправил запрос в МВД, но пока ответа тоже нет.

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