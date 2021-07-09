Актобе залило водой – горожане просят объявить ЧС

В городе вместо обещанных трех сантиметров осадков за два последних дня выпало почти в четыре раза больше. Это выше месячной нормы. Дожди синоптики прогнозируют до конца недели.

После ливней десятки улиц Актобе затопило водой. Сваленные деревья, утонувшие машины. Многие жители остались без электричества, сообщает zakon.kz.

Кто-то уже требует ввести в областном центре режим ЧС, передает КТК.

В многоэтажных домах лило как из ведра, даже с потолка, не говоря уже об окнах.

Крыша крупнейшего актюбинского медцентра, построенного восемь лет назад не выдержала ливня. Потолок частично обрушился. В коридорах огромные лужи.

Потоп и в новостройках одного из микрорайонов города. Жители недавно приобрели квартиры по госпрограмме. Часть автомобилей остались за городом, их вызволяли с помощью спецтехники. Коммунальщики признаются, что не справляются с последствиями непогоды. По их словам, в городе вместо обещанных трех сантиметров осадков за два последних дня выпало почти в четыре раза больше. Это выше месячной нормы. Дожди синоптики прогнозируют до конца недели.

Наша коммунальная служба днем и ночью работает беспрерывно. На сегодняшний день на водооткачку было задействовано 60-65 единиц техники. Кроме того, у нас по городу работают два больших передвижных насоса. И подключены пять насосных станций. И дополнительно 10 мотопомп. руководитель отдела по ЧС аппарата акима города Актобе Серик Даулетов

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