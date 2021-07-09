Пешехода с велосипедом в руках сбили на трассе около Алматы

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Мужчина с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на Кульджинском тракте, не доезжая поселка Гульдала, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Volkswagen Golf второго поколения двигался в северном направлении из города в сторону области.
На неосвещенном участке трассы мужчина с велосипедом в руках перебегал дорогу.
Водитель его заметил за мгновение до столкновения, попытался затормозить, но слишком поздно, и пешехода отбросило на полосу встречного движения, где по счастливой случайности не было машин.
Volkswagen Golf после удара съехал на обочину.
Пешеход с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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