Талибы прибыли в Москву на переговоры

Основной целью визита делегации является обсуждение ситуации на севере Афганистана.

В Москву для переговоров прибыла делегация политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в Казахстане), сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.

По словам Шахина, основной целью визита делегации является обсуждение ситуации на севере Афганистана. Делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

Последний раз представители "Талибана" приезжали в Москву для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Афганистане. Тогда в заседании участвовала расширенная "тройка" из представителей России, США, Пакистана и Китая.

7 июля представитель Таджикистана при Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов заявил, что страна не справится в одиночку с вызовами из Афганистана, поэтому республика рассчитывает на помощь ОДКБ.

Талибы уже заявили, что не собираются захватывать власть в Афганистане военным путем, а районы переходят под их контроль через переговоры с племенами. Сейчас их уже 169. По данным "Талибана", под его контролем находится 85% территории Афганистана. В Министерстве обороны Афганистана опровергли это заявление.

Ситуация в Афганистане стала напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден недавно заявил, что американская армия полностью покинет страну к 31 августа. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

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