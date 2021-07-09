Подозреваемый в убийстве президента Гаити работал в посольстве Канады

Полиция Гаити установила личности 28 участников убийства президента.

Один из задержанных иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, работал «начальником телохранителей» в посольстве Канады в республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, речь идет об американце Джеймсе Солажесе. По информации агентства, он является «сертифицированным дипломатическим агентом», защитником интересов детей и начинающим политиком, что указано на веб-сайте благотворительной организации, которую он создал в 2019 году на юге Флориды «для помощи жителям».

Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии, сообщил глава национальной полиции Леон Шарль. Еще двое участников преступной группы – уроженцы Гаити.

По делу об убийстве Моиза арестованы шесть подозреваемых, еще семеро убиты в ходе полицейских операций. Восемь подозреваемых находятся в бегах, заявил шеф полиции.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

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