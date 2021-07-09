Пассажира оштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску в США

Федеральное авиационное управление США оштрафовало пассажира более чем на 4,3 млн тенге.

Федеральное авиационное управление США (FAA) оштрафовало пассажира более чем на $10 тыс. (более 4,3 млн тенге) за отказ надеть маску во время полета, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, стюардесса семь раз напоминала пассажиру, что маска должна быть на лице все время полета, но он каждый раз стягивал ее с лица, по мере того, как бортпроводница отходила.

В результате пассажир поругался с ней, не стал заполнять протокол о нарушении, а также отказался предоставлять удостоверение личности.

Также он прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности. Из-за такого поведения пассажира женщина испугалась и расплакалась.

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