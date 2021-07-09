Сотни железнодорожников Шымкента вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплаты

Сотрудники КТЖ приостановили работу, требуя вдвое увеличить заработную плату и улучшить условия труда.

Утром 8 июля в городе Шымкент около сотни работников филиала компании "КТЖ - Грузовые перевозки" приостановили работу, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Протестующие собрались на автостоянке возле здания филиала и представили коллективное обращение.

В нем, в частности, работники требуют увеличить заработную плату минимум в два раза - с нынешних 120-130 тысяч до 250 тысяч тенге, предоставлять экологические выплаты сотрудникам, оплачивать сверхурочную работу, а также досрочно отправлять на пенсию. Работники также потребовали улучшить условия труда. Обращение подписали 120 человек, в основном работники, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожных путей.

Также они жаловались на выдаваемую им спецодежду: через жилеты не проходит воздух, а рабочих перчаток хватает на три дня, и выдают им экипировку раз в шесть месяцев, из-за чего они вынуждены самостоятельно ее покупать.

Работники сказали, что если после этой акции последуют увольнения, то следом они массово покинут предприятие.

Представитель компании Каирбай Оралбаев, прибывший на переговоры с протестующими, признал, что в отношениях между администрацией местного филиала и работниками имеются сложности, и пообещал донести это до руководства.

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