В Минздраве РК обновили суточную статистику по коронавирусу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 796,

в городе Алматы - 420,

в городе Шымкент - 210,

в Акмолинской области - 119,

в Актюбинской области - 77,

в Алматинской области - 89,

в Атырауской области - 154,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 38,

в ЗКО - 191,

в Карагандинской области - 321,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 46,

в Мангистауской области - 111,

в Павлодарской области - 123,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране подтверждено 448 000 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 572,

в городе Алматы - 259,

в городе Шымкент - 85,

в Акмолинской области - 28,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 121,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 285,

в Костанайской области - 49,

в Кызылординской области - 24,

в Мангистауской области - 37,

в Павлодарской области - 113,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 408 063 человека.

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