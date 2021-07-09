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В Минздраве РК обновили суточную статистику по коронавирусу

Фото: pixabay 9 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 796,
  • в городе Алматы - 420,
  • в городе Шымкент - 210,
  • в Акмолинской области - 119,
  • в Актюбинской области - 77,
  • в Алматинской области - 89,
  • в Атырауской области - 154,
  • в ВКО - 78,
  • в Жамбылской области - 38,
  • в ЗКО - 191,
  • в Карагандинской области - 321,
  • в Костанайской области - 54,
  • в Кызылординской области - 46,
  • в Мангистауской области - 111,
  • в Павлодарской области - 123,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране подтверждено 448 000 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 572,
  • в городе Алматы - 259,
  • в городе Шымкент - 85,
  • в Акмолинской области - 28,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 24,
  • в Атырауской области - 121,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 14,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 285,
  • в Костанайской области - 49,
  • в Кызылординской области - 24,
  • в Мангистауской области - 37,
  • в Павлодарской области - 113,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 408 063 человека.

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