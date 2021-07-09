В Минздраве РК обновили суточную статистику по коронавирусу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 796,
- в городе Алматы - 420,
- в городе Шымкент - 210,
- в Акмолинской области - 119,
- в Актюбинской области - 77,
- в Алматинской области - 89,
- в Атырауской области - 154,
- в ВКО - 78,
- в Жамбылской области - 38,
- в ЗКО - 191,
- в Карагандинской области - 321,
- в Костанайской области - 54,
- в Кызылординской области - 46,
- в Мангистауской области - 111,
- в Павлодарской области - 123,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 44.
Всего в стране подтверждено 448 000 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 572,
- в городе Алматы - 259,
- в городе Шымкент - 85,
- в Акмолинской области - 28,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 24,
- в Атырауской области - 121,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 14,
- в ЗКО - 0,
- в Карагандинской области - 285,
- в Костанайской области - 49,
- в Кызылординской области - 24,
- в Мангистауской области - 37,
- в Павлодарской области - 113,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 31.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 408 063 человека.
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