В результате крушения самолета в Швеции погибли 9 человек

На его борту было девять человек.

Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета в Швеции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям газеты Aftonbladet, в момент аварии в самолете находились группа из восьми парашютистов и пилот. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли в результате падения.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. В настоящий момент огонь потушен, на месте продолжают работать спасатели, медики и полиция.

Мы вызываем весь персонал, который можно найти, - сказал Ларс Хеделин, пресс-секретарь полицейского участка Бергслаген, комментируя произошедшее.

По словам представителя Шведской парашютной ассоциации Анны Оскарссон, самолет был арендован парашютным клубом Эребру у клуба провинции Сконе.

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