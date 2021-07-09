ЕС потребует от Британии 47,5 млрд евро за выход из сообщества - СМИ

Обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму Е.С в результате Brexit содержатся в ряде статей итогового соглашения

Власти Евросоюза (ЕС) считают, что Великобритания должна заплатить около 47,5 миллиарда евро за выход из состава сообщества, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в четверг сообщил ирландский телеканал RTE со ссылкой на предварительный отчет о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год.

Отмечается, что обязательства Соединенного Королевства по выплате определенной суммы Евросоюзу в результате Brexit содержатся в ряде статей итогового соглашения.

Компромисса по механизму подсчета подлежащей выплате суммы достигли в декабре 2017 года. Тогда сумму оценивали британские власти в £35-39 млрд (чуть менее $50 млрд на тот момент). Поэтому, как указывает телеканал, финансовые требования Евросоюза по отчету будут значительно выше, чем предполагалось изначально.

На RTE добавили, что речь идет об имплементации статей 140 и 143 договора о выходе Великобритании из ЕС, в которых говорится об обязательстве Лондона вернуть Евросоюзу часть средств, выделенных стране из бюджета сообщества для реализации совместных проектов и программ, которые на декабрь 2020 не были завершены. Также Соединенное Королевство в соглашении взяло на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС.

Сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата. Представитель Ирландии в этом институте Тони Мерфи отметил, что сумма вряд ли изменится.

Телеканал сообщил, что первый транш в размере €6,8 млрд Лондон должен направить ЕС в следующем году. Все выплаты разобьют на несколько десятилетий.

Напомним, Великобритания официально покинула Евросоюз 1 января 2021 года.

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