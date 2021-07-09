Они несут жизнь на поля и в дома страны

9 июля в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства.

9 июля в Казахстане отмечается важный праздник - День работников водного хозяйства, сообщает zakon.kz.

На сегодня в этой сфере по всей республике верой и правдой трудятся тысячи специалистов, посвятивших свою жизнь такой важной профессии. О том, почему их работа так важна для страны, в интервью нашему изданию поведал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

- Сегодня в Казахстане 1,6 млн га орошаемых земель. А это, прежде всего, рабочие места, продовольственная безопасность страны, - начал беседу Магзум Маратович. - Так что профессия водника почетна, тяжела, но очень важна, так как понятно, что без воды сложно решить вопрос с получением урожая и обеспечением населения продовольствием. Их праздник отмечается в самый горячий сезон для водного хозяйства страны, в активный вегетационный сезон, когда у работников этой сферы практически нет свободного времени, сейчас они работают практически круглые сутки по обеспечению водой населения и крестьянских хозяйств. Но все же мы проведем для всех водников страны торжественное собрание, которое, с учетом пандемии, пройдет в онлайн-режиме. Мы наградим особо отличившихся сотрудников, чтобы еще раз подчеркнуть важность для нас всех их работы и в целом этой профессии.

- Важность воды растет с каждым годом не только в нашей стране, но и по всему миру. Каков сейчас объем водных ресурсов в Казахстане?

- Да, это так, объем речного стока в нашей стране в среднем колеблется в пределах 90-100 кубических километров, в последние три года - на уровне 93-х куб. км. При этом 60% данной воды обеспечивает местный речной сток и остальные 40% - наши трансграничные реки.

Также общий объем водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет на сегодня около 25 куб. км. Из них на сельское хозяйство приходится 15 куб. км (65%), промышленность - 6 куб. км (30%) и коммунальное хозяйство - 1 куб. км (5%).

Исходя из того, что сельское хозяйство является основным нашим потребителем, одна из наших главных задач - удовлетворение нужд крестьян в воде. И здесь есть несколько направлений, по которым мы работаем.

Во-первых, мы тесно сотрудничаем с нашими соседями, в том числе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, Россией и КНР, по вопросам водной дипломатии.

Во-вторых, мы принимаем активные меры по минимизации потерь воды при ее транспортировке. Как известно, в Казахстане наряду с каналами в земляном русле, а также облицованными, есть и каналы в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году с помощью средств, выделенных нашим правительством, мы отремонтировали 813 километров каналов, а в этом году запланирован ремонт каналов протяженностью уже более 1000 км. Это дает значительное снижение объемов потерь воды при транспортировке и, соответственно, лучший уровень водообеспечения в регионах. Результативно решить эту задачу нам помогает и цифровизация наших оросительно-обводнительных каналов. Первый такой пилотный проект был реализован нами в прошлом году в рамках цифровизации магистрального оросительного канала К-19 в Мактааральском районе Туркестанской области. Его протяженность - 12 км. Канал обеспечивает поливной водой 328 сельхозтоваропроизводителей с площадью орошаемых земель 3628 га. Проект показал прекрасные результаты, в частности, в результате цифрового учета мы обнаружили, что непродуктивное потребление воды достигает 45%. В этом году мы планируем оцифровать уже 16 каналов. И с каждым годом это число будет только расти. Кроме того, мы внедряем в работу так называемый кабинет водопользователя, когда есть возможность отслеживать в своем телефоне, сколько на данный момент уже употреблено воды и другие важные данные.

- Какие еще основные задачи нужно решить министерству по водообеспеченности населения и водосбережению?

- Мы также считаем важным для водообеспечения страны строительство водохранилищ. До 2030 г. в Казахстане планируется построить до 39 новых водохранилищ с общим объемом накопления 3,6 км3. Это позволит нам снять зависимость по воде от трансграничных рек до 30%, а также обеспечить поливной водой около 400 тыс. га новых орошаемых земель в стране. На сегодня по 32-м проектам водохранилищ начата реализация, также по одному проекту заканчиваем строительство. Уже этом году в период паводка нам удалось накопить около 5 млн. куб. м воды.Строительство водохранилищ также снизит угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов (137 тыс. человек), позволит создать более 129 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве.

- За последние два года, насколько нам известно, министерством была проведена большая работа по завершению долгостроев в сфере водного хозяйства. Остались ли еще такие объекты?

- Когда два года назад было создано наше министерство, то на тот момент в стране имелось 10 долгостроев в сфере водного хозяйства. Из них на сегодня мы завершили 7 долгостроев. Буквально недавно, 2 июля, закончили 2-й этап строительства Пресновского группового водовода в Северо-Казахстанской области, что позволило обеспечить водой 17 сел с населением более чем 12 тысяч человек. Общая протяженность данного группового водовода составляет 249 км.

В итоге в этом году из всех долгостроев нам осталось завершить два водовода - "Эскулинский" в Карагандинской области и "Талап" в Кызылординской области.

- Как на сегодня выполняется поручение Президента по доведению площади орошаемых земель до 3 млн. га?

- Конечно, нашим министерством активно ведется работа в данном направлении. Так, в прошлом году мы ввели дополнительно 54 тысячи орошаемых гектаров земли, в этом году планируется введение уже 78 тысяч гектаров, что позволит вырастить дополнительно сельхозпродукции на 66 млрд тенге, а также создать 16 тысяч новых рабочих мест. Общий эффект от введения орошаемых земель за последние два года составил около 100 млрд тенге в виде выращенной сельхозпродукции и 27 тысяч новых рабочих мест на селе.Таким образом, данное поручение Президента по вводу новых орошаемых земель является для нас очень важным, и мы активно продолжаем его выполнять.

- Маловодье, особенно на юге страны, наблюдается уже несколько последних лет. Какая ситуация сейчас с орошением по республике?

- Да, последние несколько лет в стране наблюдается цикл маловодья, но мы, несмотря на некоторые трудности, все же стабильно проходим этот период, предпринимая все необходимые меры для обеспечения водой потребителей. Как я отмечал ранее, наши специалисты сейчас работают в круглосуточном режиме, применяют различные инструменты для решения водообеспечения, в том числе организуют по договоренности очередность полива, используют водооборотное орошение с применением коллекторно-дренажных вод. То есть, несмотря даже на праздник, наши водники сейчас круглые сутки несут свою службу на гидроузлах, гидропостах, водохранилищах, каналах.

- Не секрет, что в водной сфере Казахстана работает немало семейных династий. Как Вы считаете, с чем это связано?

- Думаю, прежде всего, с тем, что профессия водника в нашей стране является очень почетной, так как работники водного хозяйства играют большую роль в повседневной жизни людей и в целом в сельском хозяйстве, в экономике Казахстана. Вместе с водой они несут жизнь на поля, в дома миллионов граждан республики.

Я могу привести немало примеров семейных династий в сфере водного хозяйства Казахстана. Так, только в одном филиале "Есиль Су" РГП "Казводхоз" вот уже несколько поколений трудятся представители семи семейных династий, в том числе семей Бабиных, Гудзенко, Лукьяновых, Шабаевых, Лютых, Москвиных, Партиных. А, к примеру, в Кызылординском филиале "Казводхоз" уже несколько десятков лет трудятся члены семьи водников Арыстанбаевых - отец, сын и внук. Это операторы, машинисты, слесари-ремонтники, бухгалтера, руководители, слесари, диспетчеры, лаборанты, рабочие и т.д. Общий стаж работы в водной сфере всех членов некоторых таких семейных династий достигает более 100 и даже 120-ти лет! И это очень ценно для нас, так как из поколения в поколение, от родителей к сыну и дочке, и дальше - внукам и правнукам, передаются не только большой опыт и знания, но, прежде всего, любовь и уважение к этой непростой профессии, с которой сотни людей по всей стране связали всю свою жизнь и жизнь своей семьи.

- Магзум Маратович, что Вы хотели бы сказать работникам водного хозяйства в их профессиональный праздник?

- Прежде всего, я хотел бы пожелать нашим уважаемым водникам и их семьям крепкого здоровья, ведь именно на них держится решение многих вопросов по водообеспечению граждан, сельского хозяйства, многих промышленных предприятий страны. Мы также желаем, чтобы этот непростой маловодный цикл как можно скорее прошел, и воды было достаточно для всех, без необходимости работать нашим водникам в усиленном режиме, 24/7, как сейчас.

Я хотел бы еще раз отметить достойную, доблестную работу наших работников водного хозяйства, которые принимали и принимают все возможные меры для обеспечения всей страны водой. Несмотря ни на какие трудности, они стойко несут свою службу, оставаясь верными своей профессии и всем нам, их водопотребителям. Поэтому я желаю вам, дорогие коллеги, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем непростом, но таком важном для всей страны труде! Ветеранам отрасли мы также выражаем большую благодарность за годы верной службы интересам страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!