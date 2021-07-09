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Еще один регион Казахстана перешел в "красную" зону по КВИ

Фото: inform.kz 9 июля 2021, 09:06

Согласно матрице, из "желтой" в "красную" зону перешла Актюбинская область.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице, из "желтой" в "красную" зону перешла Актюбинская область.

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В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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