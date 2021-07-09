Назначен новый председатель Комитета информации МИОР РК

Им стал Канат Искаков.

Канат Искаков назначен председателем Комитета информации МИОР РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности ведущего специалиста Государственного фонда развития молодежной политики.

В 2006-2009 гг. - и.о. главного специалиста; главный специалист; эксперт Департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК.

С февраля по ноябрь 2009 г. являлся помощником депутата Мажилиса Парламента РК.

В 2009-2011 гг. - консультант Секретариата государственного секретаря РК.

В 2011-2012 гг. - эксперт; консультант Центра стратегических разработок и анализа АП РК.

С мая 2012 года по настоящее время - заведующий сектором пресс-службы Президента РК.

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