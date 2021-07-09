Конор - Пуарье: где и во сколько смотреть третий бой?

Трансляцию можно посмотреть на официальной площадке UFC.

11 июля главным боем турнира UFC 264 станет поединок между бренд-амбассадором компании Parimatch Конором Макгрегором и Дастином Пуарье. Бой можно посмотреть на официальной площадке UFC, он начнется около 10.30 по времени Нур-Султана.

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Какие шансы у бойцов Уже в третий раз эти бойцы сойдутся в октагоне известного промоушена. История этого противостояния насчитывает уже 7 лет. В далеком 2014 Конор прошелся катком по оппоненту, даже не заметив его. Спустя года, в январе Пуарье удалось взять реванш, отправив ирландца в технический нокаут. Дастин вообще слывет очень трудолюбивым и целеустремленным бойцом, поэтому его успех не случаен.

После ухода Хабиба Нурмагомедова мир смешанных единоборств замер в ожидании — кто же займет его место. Победа в этом турнире позволит Конору остаться в UFC, претендовать на титулы и продолжать эпатировать публику. Ну, а если победит Дастин — он войдет в историю.

Коэффициенты

Победа Конора — 2.16

Победа Пуарье — 1.78

Линия на бой от Parimatch

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