Конор - Пуарье: где и во сколько смотреть третий бой?

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Трансляцию можно посмотреть на официальной площадке UFC.
11 июля главным боем турнира UFC 264 станет поединок между бренд-амбассадором компании Parimatch Конором Макгрегором и Дастином Пуарье. Бой можно посмотреть на официальной площадке UFC, он начнется около 10.30 по времени Нур-Султана.
Рассказываем, почему нельзя пропустить это событие.
Спонсор материала — Parimatch, официальный партнер UFC в СНГ. Ставьте на бой от 2000 тенге с коэффициентом 1,8 и выигрывайте Lexus NX 200, Macbook Pro, iPhone 12 Pro, игровые приставки PS5, бонусы до 100 000 тенге.
Где смотреть бой Трансляцию можно посмотреть на официальной площадке UFC. Специально к этому бою UFC дарит бесплатный пробный период для новых пользователей. Акция будет только 4 дня! Регистрируйтесь с 9 по 12 июля и получите бесплатный пробный период 7 и 14 дней.
Регистрация и активация бесплатного Fight Pass
Какие шансы у бойцов Уже в третий раз эти бойцы сойдутся в октагоне известного промоушена. История этого противостояния насчитывает уже 7 лет. В далеком 2014 Конор прошелся катком по оппоненту, даже не заметив его. Спустя года, в январе Пуарье удалось взять реванш, отправив ирландца в технический нокаут. Дастин вообще слывет очень трудолюбивым и целеустремленным бойцом, поэтому его успех не случаен.
После ухода Хабиба Нурмагомедова мир смешанных единоборств замер в ожидании — кто же займет его место. Победа в этом турнире позволит Конору остаться в UFC, претендовать на титулы и продолжать эпатировать публику. Ну, а если победит Дастин — он войдет в историю.
Коэффициенты
Победа Конора — 2.16
Победа Пуарье — 1.78
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!