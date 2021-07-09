Подделка паспорта вакцинации - в Нур-Султане и двух областях задержаны медики

По словам главы Антикора, их задержали 8 июля.

В Нур-Султане, а также в Акмолинской и Алматинской областях задержаны медработники, занимавшиеся продажей паспортов вакцинации. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, сообщает zakon.kz.

По его словам, их задержали 8 июля.

Они оформляли документы фактически не привитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер. Люди, получившие такой липовый паспорт, будут ходить рядом с нами, ездить в одном транспорте, лететь в одном самолете, - сообщил Ахметжанов на коллегии Антикора по итогам работы в первом полугодии.

Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

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