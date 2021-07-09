В Казахстане создадут реестр социальных предпринимателей

Приложение zakon.kz
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Субъекты социального предпринимательства разделены на четыре категории.
Министерство национальной экономики РК разработало Правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства, сообщает zakon.kz.
Реестр будет содержать информацию о каждом субъекте социального предпринимательства:
о юридических лицах:БИН;наименование, организационно-правовая форма и дата регистрации юридического лица;юридический адрес (место нахождения);дата внесения в Реестр;категория субъекта социального предпринимательства;
об индивидуальных предпринимателях: ИИН;фамилия, имя и отчество, в случае его наличия, и (или) наименование индивидуального предпринимателя;юридический адрес (место нахождения);дата внесения в Реестр;категория субъекта социального предпринимательства.
Поиск субъектов социального предпринимательства в Реестре осуществляется по:
Уполномоченный орган по предпринимательству размещает Реестр на своем интернет-ресурсе.
Субъекты социального предпринимательства разделены на четыре категории.
Так, субъекты первой категории способствуют занятости следующих категорий граждан:
Субъекты второй категории способствуют реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа выше перечисленных категорий.
Субъекты третьей категории осуществляют деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для инвалидов, чтобы создать для них условия, позволяющие преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для других лиц, указанных выше, для создания равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности.
Субъекты четвертой категории осуществляют деятельность:
Формирование Реестра осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству на основании сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.
Как отмечается, субъекты социального предпринимательства обращаются в акиматы о включении в Реестр с заявлением на добровольной основе.
Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА" до 22 июля.
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