В Алматы легковушка сбила квадроцикл: погиб подросток

Водитель осужден на 2,5 года.

В Алматы осудили водителя, сбившего детей на квадроцикле, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла почти год назад - 25 июля 2020 года в микрорайоне Алатау.

Тогда водитель Toyota Camry, совершая обгон, допустил встречное столкновение с квадроциклом.

Мототранспортом управлял 16-летний подросток, который следовал по своей полосе движения. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался. Его пассажир – 4-летняя девочка получила серьезные травмы, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Решением суда водителю легковушки назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года.

Мера пресечения в виде "домашнего ареста" изменена, Арыстанов взят под стражу в зале суда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!