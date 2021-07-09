В Алматы легковушка сбила квадроцикл: погиб подросток

Приложение zakon.kz
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Водитель осужден на 2,5 года.
В Алматы осудили водителя, сбившего детей на квадроцикле, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла почти год назад - 25 июля 2020 года в микрорайоне Алатау.
Тогда водитель Toyota Camry, совершая обгон, допустил встречное столкновение с квадроциклом.
Мототранспортом управлял 16-летний подросток, который следовал по своей полосе движения. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался. Его пассажир – 4-летняя девочка получила серьезные травмы, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Решением суда водителю легковушки назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года.
Мера пресечения в виде "домашнего ареста" изменена, Арыстанов взят под стражу в зале суда.
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