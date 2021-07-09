Доллар немного подешевел на торгах

Курс американской валюты снизился на 0,56 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,40 тенге (-0,56), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430 тенге, евро - 508,1-510,1 тенге, рос. рубль - 5,77-5,28 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,37%, составив $73,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,28% - до $74,33 за баррель.

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