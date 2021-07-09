Италия - Англия. Где посмотреть финал Евро-2020 в Алматы?

12 июля мы узнаем, кто станет новым чемпионом: создатели футбола или "скуадра адзурра".

Уже 12 июля на поле встретятся команды Италии и Англии в финале чемпионата Европы-2020. Матч начнется в 01:00. Если вы из Алматы и будете смотреть финал с друзьями в жаркой атмосфере паба, то можете получить в подарок стаканы, футболки, кепки и напитки от Parimatch - онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Ниже подборка заведений на любой вкус и обзор самого главного футбольного события 2021 года. Напоминаем, что попасть в заведение можно по приложению Ashyq.

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У кого больше шансов победить на Евро-2020? Финал Евро-2020 обещает быть захватывающим: за титул будут бороться сборные Англии и Италии.

Если взглянуть на историю противостояния двух грандов, то небольшой перевес на стороне команде с Апеннин: из 27-ми предыдущих встреч итальянцы выиграли 10, англичане - восемь, в девяти случаях фиксировался ничейный исход. При этом в XXI веке "три льва" смогли одолеть "скуадру адзурру" лишь однажды, да и то - на товарищеском уровне. В финальных турнирах чемпионатов мира и Европы эти соперники противостояли друг другу четырежды, при этом родоначальникам футбола не удалось выиграть ни разу - три поражения и ничья, которая завершилась поражением в четвертьфинале Евро-2012.

12 июля мы узнаем, кто станет новым чемпионом: создатели футбола или "скуадра адзурра".

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