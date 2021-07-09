Небезопасным судам запретили катать туристов по Есилю

До устранения выявленных нарушений эксплуатация данных речных судов запрещена.

Приостановлена эксплуатация двух речных пассажирских судов, сообщает zakon.kz.

Инспекция транспортного контроля столицы приостановила эксплуатацию двух судов, осуществляющих пассажирские и туристические перевозки, курсирующих по реке Есиль в черте Нур-Султана - Астана 0731 РС вместимостью 45 пассажиров и Есіл 0762 вместимостью 70 пассажиров. По итогам контрольного осмотра, проведенного 3 июля, выявлены грубые нарушения правил эксплуатации судов. При осмотре пассажирских судов отсутствовали основные судовые документы: о прохождении аттестации лиц командного состава судов и санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности судна к перевозке людей. пресс-служба МИИР РК

Аттестация лиц командного состава судов - процедура, подтверждающая уровень знаний, необходимых для управления судном, обеспечения безопасности пассажиров, поддержания судна в технически исправном состоянии и мер защиты окружающей среды.

До устранения выявленных нарушений эксплуатация данных речных судов запрещена. Пять должностных лиц ГККП ПХ "Жаснур" и ТОО "Судоходная компания "Есіл-Астана", которым принадлежат суда, привлечены к административной ответственности и, согласно законодательству, оштрафованы на 5 МРП за допущенные повторные нарушения установленных правил эксплуатации пассажирских речных судов. пресс-служба МИИР РК

Ранее инспекторами была запрещена эксплуатация 11 речных судов (в их числе Астана 0731 РС и Есіл 0762) за наличие утечек топлива из машинного отделения, неправильное ведение судовых документов, отсутствие некоторых из них, а также необеспечение круговым обзором места рулевого управления.

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