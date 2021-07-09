Танцы и молитвы - как Бердымухамедов презентовал новый катер

Катер пополнит корабельный флот национальной турзоны "Аваза".

Гурбангулы Бердымухамедов обкатал новый прогулочный катер "Рахат", сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хроника Туркменистан", построенное в Татарстане судно предназначено для морских прогулок.

На видео запечатлено, как президент Туркменистана приехал к катеру на велосипеде, а затем десятки почтенных граждан "освятили" судно.

Катер пополнит корабельный флот национальной турзоны "Аваза".

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