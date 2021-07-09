Танцы и молитвы - как Бердымухамедов презентовал новый катер

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Катер пополнит корабельный флот национальной турзоны "Аваза".
Гурбангулы Бердымухамедов обкатал новый прогулочный катер "Рахат", сообщает zakon.kz.
По данным издания "Хроника Туркменистан", построенное в Татарстане судно предназначено для морских прогулок.
На видео запечатлено, как президент Туркменистана приехал к катеру на велосипеде, а затем десятки почтенных граждан "освятили" судно.
Катер пополнит корабельный флот национальной турзоны "Аваза".
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