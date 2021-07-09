Текущая ситуация на топливном рынке в Казахстане

Бензиновый рынок страны насыщен - Жаукин.

После июньской встряски на рынке дизельного топлива, связанной с ожиданиями повышения ставки акциза на дизельное топливо с 540 тг/тн до 9 300 тг/тн и остановки на плановый ремонт Павлодарского НХЗ, в июле на рынке ГСМ в стране наступила относительная фаза затишья.

Такое мнение высказал эксперт Ерлан Жаукин.

По его словам, бензиновый рынок страны насыщен. Спрос и предложение на бензин находятся в сбалансированном состоянии. Вторая июльская торговая сессия по реализации бензина на бирже прошла без какого-либо роста цены.

Новая ставка акциза на дизельное топливо действует с 1-го июля, плановый ремонт Павлодарского НХЗ перенесен на вторую половину сентября, что оказало влияние на рынок дизельного топлива и ведет к формированию равновесной цены, удовлетворяющей рынок, - отметил он.

Учитывая изменение ставки акциза, сегодня можно прогнозировать повышение розничной стоимости дизельного топлива до 200-210 тг/литр в зависимости от удаленности регионов от НПЗ.

Нефтеперерабатывающие мощности страны работают в штатном режиме, объемы производства дизельного топлива обеспечивают ежесуточные потребности страны.

Среднесуточный объем производства дизельного топлива на НПЗ РК в июле составляет 16,7 тыс. тонн, а отгрузка – 15,4 тыс. тонн. Учитывая ожидаемые объемы потребления дизельного топлива в июле и прогнозные объемы производства НПЗ РК, потребности рынка будут удовлетворены на 100%, ожидаемые объемы «лишнего» производства дизеля будут направлены на формирование запасов в регионах страны в преддверии активной фазы уборочных работ, - заявил эксперт.

Что может повлиять на топливный рынок страны?

Жаукин отметил, что нефтяная отрасль Казахстана в ожидании итогов переговоров стран ОПЕК+, которые позволят сформировать прогнозы и определить тенденции мирового рынка нефти и нефтепродуктов до конца текущего года.

Учитывая отсутствие результатов переговорного процесса, ожиданий по существенному увеличению добычи нет и, как следствие, прогнозов снижения мировых котировок нефти тоже нет. Ведущие мировые агентства уже дают прогнозы роста стоимости нефти до 100 $/bbl в условиях отсутствия договоренностей участников переговорного процесса и роста потребления нефти, а также существующих ограничений по ее добыче, - уточнил аналитик.

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что на фоне выросших котировок нефти и нефтепродуктов сложилась ситуация, при которой экономика экспортных поставок темных сортов нефтепродуктов (мазута) на сегодня становится экономически более эффективной в сравнении с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок Казахстана. То есть мировые котировки на нефтепродукты ушли так далеко вперед, что на сегодня, тому же Атыраускому НПЗ выгоднее производить мазут, чем бензин.

Нефтеперерабатывающая отрасль страны прекрасно осознает, что Правительство страны не позволит опустошить внутренний рынок Казахстан в угоду экономическим интересам бизнеса, но сбалансированность интересов государства и бизнеса все-таки должна соблюдаться, - заключил он.

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