Таскал за волосы - жуткая драка супругов попала в Сеть

Женщина написала заявление.

В Алматы дикая драка супругов попала на видео, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 8 июля в мкр. "Думан".

В полиции города отметили, что женщина подала заявление в отношении супруга.

Ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Решение по привлечению мужчины к ответственности будет рассмотрено после получения результатов, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, мужчину обязали еженедельно приходить к инспектору по защите женщин от насилия для проведения профилактической беседы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!