Рекордное количество краснокнижных оленей выпустят в Иле-Балхашский резерват

Минэкологии совместно с Фондом дикой природы планируется выпуск 61 оленя, что является рекордным количеством за один год.

В Иле-Балхашском резервате производится третий выпуск бухарского оленя, что является самым большим по количеству за все время, сообщает zakon.kz.

Первый выпуск был произведен в 2019 году, когда на территорию резервата поселили пять бухарских оленей. В 2020 году к ним присоединились еще 14 взрослых оленей и один олененок.

Минэкологии совместно с Фондом дикой природы (WWF) планируется выпуск 61 оленя, что является рекордным количеством за один год. В зоне выпуска были выставлены фотоловушки для наблюдения за вышедшими в природу оленями. Помимо этого, для усиления контроля за популяцией оленей в общей сложности используются девять спутниковых ошейников. руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонид Сидоренко

По словам специалистов, данные технологии практикуются во всем мире, с их помощью возможно отслеживать перемещение оленей. Устройства крепятся безболезненно и не наносят какого-либо вреда животным.

Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района Алматинской области. Однако в начале прошлого столетия данный вид начал исчезать. Спустя несколько десятилетий он и вовсе исчез из природы Казахстана. На сегодняшний день мировая популяция бухарского оленя составляет 3500 особей.

Восстановление популяции бухарских оленей в резервате Иле-Балхаш проходит очень успешно. Мы видим, что олени адаптировались, и у них успешно рождаются оленята. По предварительной оценке, с учетом текущего выпуска и рожденных оленят в дикой природе насчитывается почти 100 оленей. директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц

Тугайный или бухарский олень внесен в Красную книгу Казахстана и охраняется на международном уровне Меморандумом о взаимопонимании по вопросам сохранения и восстановления бухарского оленя. Благодаря Всемирному фонду дикой природы впервые за 100 лет олени вновь появились на территории Южного Прибалхашья.

Отмечается, что возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется WWF России совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как известно, на территории Иле-Балхашского резервата планируется восстановить экосистему, пригодную для местообитания тигра. В программу реинтродукции включены мероприятия по защите сохранившейся дикой природы и восстановления популяций копытных (тугайного оленя, косули, диких кабанов), являющихся основой рациона полосатого хищника, а также кулана, сайгака и джейрана.

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