Квартира в обмен на машину: в Алматы стартовала программа trade-in от Rams Qazaqstan

Участвовать в программе могут все автомобили, зарегистрированные в Казахстане.

Строительная компания Rams Qazaqstan запустила trade-in проект "Машина на квартиру", в рамках которого казахстанцы могут обменять свой автомобиль на квартиру или коммерческое помещение в жилых комплексах Rams Qazaqstan.

Что нужно для участия в этой программе?

1. Выбрать недвижимость в офисе застройщика.

2. Внести возвратный задаток.

3. Пройти предварительную и полную техническую оценку автомобиля в одном из дилерских центров компании "Астана Моторс" в городе Алматы. Список дилерских центров, принимающих участие в программе, можно уточнить в контакт-центре Rams Qazaqstan по телефону 222-44-44.

4. Подписать предварительный договор купли-продажи с застройщиком, выбрав удобный способ погашения оставшейся суммы за квартиру (рассрочка, ипотека, классический trade-in).

Участвовать в программе могут все автомобили, зарегистрированные в Казахстане, кроме грузового транспорта и специализированной техники.

Главное преимущество программы "Машина на квартиру" в том, что клиенту не нужно самостоятельно заниматься продажей автомобиля. Весь процесс берет на себя дилерский центр, что значительно экономит время и гарантирует безопасность сделки.

Подробнее о программе “Машина на квартиру” можно узнать по ссылке.

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