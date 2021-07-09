Речь идет об университетах "Орда" и "Мирас".

Два казахстанских вуза лишены генеральной лицензии, сообщает zakon.kz.

Два вуза города Шымкента лишены генеральной лицензии. Речь идет об университетах "Орда" (ранее - Международный университет Silkway) и "Мирас". пресс-служба МОН РК

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В 2020 году в ходе проверок университетов "Орда" и "Мирас" были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования. Деятельность двух вузов была приостановлена, и им дали время для устранения выявленных нарушений. Однако вузы занялись не столько наведением порядка в университетах, сколько обжалованием решения Комитета о приостановлении лицензии в судебном порядке в течение 8 месяцев. Но в итоге суд постановил: решение Комитета оставить в силе, а многочисленные жалобы вузов - без удовлетворения.

Теперь решениями Специализированного межрайонного административного суда Шымкента от 1 июля два указанных вуза лишены генеральной лицензии. пресс-служба МОН РК

По словам руководителя Управления контроля в сфере высшего и послевузовского образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвиры Сапарбековой, в мае этого года по итогам повторной проверки установлено, что работа над ошибками не проведена.

Самый главный вопрос был в качестве подготовки кадров. Например, 97% обучающихся в университете "Орда" не смогли преодолеть пороговый балл и подтвердить достаточный уровень знаний и компетенций, полученных в процессе обучения. В обоих вузах имелись многочисленные факты непроведения занятий согласно расписанию. Не выставлялись текущие оценки, не проводились экзамены согласно утвержденному графику, дисциплины изучались не в полном объеме. Вместо положенных 5 кредитов были освоены только 3 кредита. Не все дисциплины обеспечены учебно-методическими материалами. Имеются большие расхождения между утвержденной педагогической нагрузкой преподавателей и ее фактическим исполнением, т.е. у преподавателя в нагрузке может быть запланировано чтение лекций по определенной дисциплине, а по факту он их не читает, - отметила она.

Ранее Независимым агентством по обеспечению качества образования также было приостановлено действие аккредитации данных вузов, соответственно данные университеты не могут выдавать дипломы выпускникам. Для получения дипломов и завершения обучения студенты могут перевестись в другие вузы. Это предусмотрено Типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Согласно Закону РК "Об образовании" при лишении лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования учредитель принимает меры для перевода обучающихся в другие организации образования.

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