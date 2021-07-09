Санитарные посты установят при въезде в Боровое и Зеренду

Такая мера предпринята из-за роста новых заражений.

В курортных зонах Акмолинской области установят санитарные посты, сообщает zakon.kz.

Главный санитарный врач региона отметила, что объекты досмотра появятся в ближайшие выходные.

Но пока неизвестно, как долго они будут работать, - документ еще разрабатывается.

По данным издания "Хабар 24", проехать через посты смогут люди с "синим" и "зеленым" статусами в приложении Ashyq.

Такую меру специалисты предприняли из-за роста новых заражений.

Наибольший прирост отмечен в Кокшетау, Бурабайском, Целиноградском районах. За прошедшие сутки зарегистрировано 126 случаев, из них 111 - симптомные. Показатель госпитализации также увеличился с 35 до 50 процентов. Сейчас в лечебных учреждениях находится более 700 пациентов, - уточнила Айнагуль Мусина.

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