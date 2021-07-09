Сильная жара ожидается в четырех регионах РК - погода на 10 июля

Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды на 10 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Под влиянием южного циклона на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе и в центре - сильные дожди. Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

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В Кызылординской, Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-28 м/с с пыльной бурей, ночью и утром в Кызылординской области местами - шквал.

В Акмолинской области на большей части ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - град, шквал.

В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-28 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами пыльная буря, в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Жамбылской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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