Летчики и снайперы - кем служат женщины в казахстанской армии

Военнослужащие - женщины проходят службу практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил.

В казахстанской армии служат более 7 тысяч женщин. Об этом рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По официальным данным, в Вооруженных силах проходят службу более 7 тысяч военнослужащих - женщин. Их низ 913 - это офицеры, в том числе 20 человек - это достигшие воинского звания – полковник, - сказал Дандыбаев.

При этом он отметил, что военнослужащие - женщины проходят службу практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил.

Есть такие сферы, там, где не присуще повседневно видеть женщин при выполнении каких-то особых служебных обязанностей. Это есть у нас женщины - летчики, снайперы, в спецназе, различных других специальностях, которые выполняют свои обязанности для нашей Родины. Конечно, таких женщин очень много. Но в основном военнослужащие – женщины задействованы в сфере обслуживания - это медицина, финансовое обеспечение и других областях, которые оказывают вспомогательную роль, - заключил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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